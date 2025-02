Las declaraciones de Fran García-Huidobro en la edición del pasado viernes en el programa Only Fama causaron un gran revuelo en el mundo del espectáculo.

La reconocida comunicadora sorprendió a la audiencia al exponer una llamativa teoría que involucra a Tonka Tomicic y a varias figuras femeninas del entretenimiento nacional.

Según la denominada «Dama de Hierro», existiría una suerte de «corriente femenina» en contra de la presentadora de televisión, protagonizada por un grupo de mujeres del medio. Para respaldar su afirmación, García-Huidobro no dudó en mencionar los nombres específicos.

¿Qué dijo la Dama de Hierro?

«Hay una corriente femenina de encono, de odio hacia Tonka Tomicic que yo no recuerdo. Tonka es como la niña que nunca se metió en problemas con nadie. Vi a Catalina Pulido, a Carla Ballero, a Daniella Campos, como con una sensación de ‘ojalá le pase algo’. Quizás estoy loca o estoy muy sensible», comentó en el estelar Cata Pulido.

Bajo ese mismo contexto, agregó «durante la última semana he visto a ciertas mujeres: ‘Ah, no, paraísos fiscales, no, no es tan mosquita muerta’. Y me llama la atención que sean solo mujeres, que por lo demás no son, no somos, competencia de Tonka ¡Por favor! Por si no se han enterado, yo lo sé hace hartos años».

Los cinco minutos de Cata Pulido

Una de las aludidas, Catalina Pulido, no se quedó de brazos cruzados y salió en su defensa «La verdad es que yo nunca he hablado al voleo de la señorita en cuestión. A mí, lo que haga ella con su vida me importa 40 hectáreas de coronta de choclo. Quizás, como buena escorpiona, pensará que uno tiene como la maldad a flor de piel… No, a mí me han preguntado, yo he respondido lo que yo pienso», agregó la actriz en un audio que envió a Que te lo digo.

«Me llama la atención el queque que le hacen. Yo sé que a lo mejor necesitan que vaya a la Gala, pero seamos objetivos, ¿cómo no va a haber un contrapunto? ¿En serio? (…) Pero me da lo mismo seguir hablando de estas ambas personas», concluyó Pulido.