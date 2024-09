«Igual me lo comería»: La coqueta confesión de Naya Fácil sobre Julio César Rodríguez

Durante el fin de semana, la noticia farandulera estuvo enfocada en Julio César Rodríguez, luego de que se revelara que lo vieron acompañado de una desconocida mujer rubia en la última edición de la Fiebre del Memo.

Es en este contexto que, Naya Fácil, que estaba en el mismo evento, contó sorpresivos detalles sobre la chiquilla, además de un encuentro que tuvo con el animador. «Yo soy sapa, siempre he dicho que soy sapa y no sé estaba con una señora equis», comenzó relatando.

El encuentro de Naya Fácil con Julio César Rodríguez

Siguiendo por esta línea, la embajadora del Festival de Viña, aseguró que «una señora rubia que no conozco y el Julio se acercó a saludarme y bien, buena onda, gracias por acercarse a saludar, ya lo saludé conversamos un par de cosas y de repente la señora llega, me toca el hombro y me dice ‘tranquila, yo no soy celosa’».

Tras esto, es que Naya Fácil aseguró que le molestó bastante el comentario que hizo la mujer. «Yo solo estaba hablando con él, no sé, pero ahí no es. De verdad, terrible tóxica yo solo estaba hablando con él, nos estábamos saludando y hablando un tema equis, y hueón me dice así, me queda mirando y siguió la conversa».

Pero sin duda, que lo que más llamó la atención, es el comentario que se mandó la influencer sobre el rostro de CHV. «Aunque quizás sí, ahora que lo pienso, la señora que me dijo eso, me dijo ‘tranquila, no soy celosa’. Sí, igual me lo comería, viéndolo ayer un poco más de cerca, sí quizás, ahora que lo vi un poco mejor».

Hay que mencionar que en el último tiempo, Naya Fácil se había mantenido alejada de las noticias faranduleras, tras un polémico video en el que aseguraba que se iba a quitar la vida.