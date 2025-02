Filtran que icónica figura de la Gala de Viña se bajó: Este sería el particular motivo

Quedan tan solo unas horas para que se lleve a cabo la esperada Gala de Viña, la que da el vamos oficial al Festival de Viña 2025, por lo mismo es que cada vez más crece el interés para ver a todos los famosos desfilar por la alfombra roja.

Pero en las últimas horas se conoció que una reconocida figura que ya es una tradición de la ceremonia, tomó la decisión de bajarse del evento. Estamos hablando de ni más ni menos que de la Tía Sonia.

Resulta que la mamá de Nicolás Massú estaba lista para pasar por la Gala de Viña, ya no va a estar y todo sería por un desaire que le hicieron a uno de sus hijos.

¿Por qué se bajó de la Gala de Viña?

De acuerdo a lo que comentó Gino Costa en Contigo en la Mañana, Stefano Massú, hermano del extenista, también estaba invitado, pero le pidió a la producción si podía ir con su polola, lo que le negaron.

«Le dijeron que no, lo que a él no le pareció y decidió bajarse. La Tía Sonia, en solidaridad, también optó por no estar presente», aseguró el periodista.

Siguiendo por esta línea, agregó que «ella es una persona muy querida por la gente acá en Viña del Mar, siempre es de las más aplaudidas. Y claro, Stefano ya no tiene 15 o 16 años y quería estar con su polola».

Por si no estabas al tanto, te contamos que la Gala de Viña es este viernes 21 de febrero y comienza a las 21:00 horas, desde el Sporting Club, de Viña del Mar.

Puedes seguir toda la transmisión de este evento por las plataformas del canal anfitrión Mega. La señal cuenta con una amplia gama de señales para que nadie tenga excusa de perderse el esperado evento.