Habla víctima de brutal golpiza por parte de guardias en Estación Central: «Pensé que me iban a matar»

El 29 de diciembre, Andrés Faúndez viajó desde Linares al Terminal Sur de Santiago para cerrar un negocio de compra de joyas de plata. Durante su visita, fue víctima de una brutal golpiza por parte de guardias del terminal. En una entrevista exclusiva con T13, Faúndez compartió los detalles de esta traumática experiencia.

Declaraciones de la víctima

La víctima detalló que «yo crucé para tomarme una bebida. En eso llega una niña por atrás que me sacó el celular, en eso llega una segunda persona que me decía ‘pasa la maleta, pasa la maleta’, mientras la otra niña decía, ‘síguelo, síguelo’. Yo por eso salí arrancando al terminal, porque como no conozco a nadie y no vi a los Carabineros, yo dije pucha por último los guardias del terminal».

No obstante, en lugar de recibir asistencia, estuvo a punto de enfrentar una de las experiencias más injustas y violentas de su vida.

«Me preguntaron por qué andaba arrancando y yo les decía que me querían asaltar, yo estaba con mucha adrenalina por la situación, pero me tiraron al suelo y yo de reojo vi altiro que uno agarró la maleta, me esposaron y solo atiné a agachar la cabeza porque me pegaban y me pegaban», relató Andrés.

En la entrevista cuenta que lo habrían llevado a una zona restringida, donde lo golpearon brutalmente contra un auto. Todos los agresores tenían el rostro cubierto. La tortura duró más de una hora, tras lo cual lo dejaron libre, ensangrentado, asustado, sin celular y sin la maleta con el dinero para la compra de las joyas.

Guardias le habrían robado $850 mil

Faúndez afirmó que en su bolso había $850 mil, los cuales desaparecieron tras la agresión. Como pudo, tomó un bus a Linares para informar a su jefe.

El 31 de diciembre denunció el hecho, pero no ha habido avances. «Me dijeron que me llamarían de la Fiscalía, pero nada ha pasado. Sin el video, todo quedaría impune», señaló.

La empresa de seguridad intentó contactarlo para disculparse y ofrecer el reembolso del dinero. Ahora, espera una respuesta de la Fiscalía sobre su denuncia.