Naya Fácil se lanza contra canales de TV tras confirmar que no transmitirá la Gala del Pueblo: «Me hicieron perder el tiempo»

En las últimas horas, la Gala del Pueblo se vio en el centro de la noticia farandulera, luego de que en ‘Plan Perfecto’ aseguraran que el evento de Naya Fácil, que pretende competir con la Gala de Viña, no tendría transmisión televisiva.

«Ningún canal va a transmitir de manera oficial la gala… Decían que Chilevisión, en un principio, también fue el Canal 13, pero ambos canales desistieron de la promoción, es oficial», aseguró Pablo Candia.

Frente a esto, es que durante la jornada de este viernes, la propia Naya Fácil confirmó esta noticia, contando detalles de lo que conversó con los interesados en su momento.

Naya Fácil confirma que no se transmitirá la gala

«Apenas anuncié el tema de la Gala del Pueblo, me llamaron dos canales grandes de televisión abierta. Fui a la oficina de los dos canales. En uno fueron bien sinceros y me dijeron que me iban a apoyar como dentro de sus programas que ellos tienen en la tarde y en la mañana, y que iban a evaluar si es que lo podrían transmitir, pero que sí o sí me iban a apoyar en los programas que tenían», comenzó relatando.

Junto con lo que agregó: «En el otro canal me dijeron, ‘mira, nosotros estamos interesados en transmitir la gala, ¿puedes venir al canal?’. Y fui al canal. Llego allá, la reunión súper bien, les gustó la idea, ellos me propusieron ideas», mencionando que además le pidieron que tuviera todos los permisos en regla.

Frente a esto, es que Naya Fácil señaló que «tengo todo en regla todo autorizado. Llego ahora con todo listo… y me dicen que no lo van a transmitir. O sea, me hicieron perder todo el tiempo…».

«Me da mucha lata que me hagan ilusionar de esa manera, ¿Para qué me hacen ir al canal?, ¿para qué me hacen estar en reuniones, si finalmente no lo van a transmitir, siendo que tengo todo lo que ellos me pidieron en regla?», continuó.

Arremete contra los canales de TV

De acuerdo a lo que explicó Naya Fácil, el canal le dijo que no tenía presupuesto para llevar a un equipo a transmitir. «Supuestamente el canal no tiene esa plata, que no lo creo así, los canales tienen muchas lucas. O sea, ¿ustedes saben cuántos millones les pagan por un comercial que aparece en la tele? Bastante, estamos hablando de millones altos».

«Aquí hay que hacer las cosas justas. Si me dicen, ‘no tenemos plata transmitir’, lástima que yo tampoco tengo tiempo para estar dando entrevistas gratuitamente, mi tiempo es súper valioso estos día», agregó la influencer.

Por último, aseguró que «voy a buscar la plataforma donde transmitirla… porque lo que más me preocupa es que la gente que es de Chiloé, que es de Arica, de Puerto Montt, la gente que es de afuera y me sigue, esa gente que es imposible que viajen a Viña, me preocupa que ellos lo vean. Mi fin no es salir en vivo, en TV, mi fin es que la gente desde su casa, que les es imposible estar en Viña, quiero que lo vean desde su casa».