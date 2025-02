Gala del Pueblo sin transmisión: Aseguran que Naya Fácil no cerró acuerdo con ningún canal

Recordar que el esperado evento se realizará en el Estadio Español de Viña del Mar, el próximo viernes 21 de febrero. Al mismo tiempo que la gala oficial de Viña.

El panelista del programa de CHV, reveló que oficialmente «ningún canal va a transmitir la Gala del Pueblo».

«Se oficializa que se baja… no, mentira. No se baja, pero sí está oficializado que ningún canal va a transmitir de manera oficial la gala de Naya Fácil … Decían que Chilevisión, en un principio, también fue el Canal 13, pero ambos canales desistieron de la promoción, es oficial». Comentó en el programa.

«Ahora, aquí hay dos cosas. Porque una cosa es que no se transmita y eso va a significar quizás que algunos invitados se van a bajar», remató.

Además, aseguró que varios invitados se bajarían de la gala, «ir a una gala significa tener las lucas para el outfit, gastar en maquillaje, traslado, alojamiento. ¿Y tú crees que los famosos van a hacer todo ese gasto para que no sea transmitido, que nadie lo vea por televisión?», confirmó.

¿Se bajarán los invitados de la Gala del Pueblo?

A pocos días del evento se han confirmado una lista de invitados entre los que se incluyen varios rostros de la televisión como también del mundo digital. Tales como: Anita Alvarado, Sergi Arola, Karen Paola, Andrés Caniulef, Pamela Leiva y Jordi Castell, entra más.

«Eso no es todo, porque además de que la gala no sea transmitida, los vecinos que están cerca del lugar del recinto están haciendo una campaña para que no se lleve a cabo la Gala del Pueblo porque dicen que en el exterior no va a haber la seguridad que tiene que haber», concluyó Candia.