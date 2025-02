Fanny Cuevas sorprende con inesperada disculpa en Palabra de Honor: «Cuando entré no fue de la mejor manera»

En el capítulo de este jueves de Palabra de Honor, se vivió un especial momento, luego de que Sergio Lagos anunciara cambios en las duplas para las próximas competencias.

Frente a esto, es que una de las parejas que peor se llevaban eran Fanny Cuevas y Faloon Larraguibel. Pero para sorpresa de todos, la ganadora de ‘Mundos Opuestos 2’ le dedicó un sentido mensaje a su compañera.

«Desde la nominación he notado un cambio en ella. Me dice buenos días, buenas tardes y buenas noches. Le quiero pedir disculpas porque quizás cuando entré no fue de la mejor manera como me expresé hacia ella. Si bien no somos amigas, estoy abierta a compartir en la casa con cordialidad», sostuvo Cuevas.

Por su parte, Faloon Larraguibel también tuvo unas palabras para su dupla: «Qué lindo que haga un mea culpa, porque siento que tú fuiste quien llegó con ganas de pelear. Acepto tus disculpas, y es bacán tener una buena convivencia».

Adicionalmente, la ex figura de Zona Latina confesó que está feliz por la salida de Félix Soumastre de Palabra de Honor. «Yo creo que él dividía mucho la casa, así que me alegra mucho que se haya ido».

La tensa relación de Faloon y Fanny en Palabra de Honor

Hay que mencionar que, desde la llegada de Fanny Cuevas al reality, no dudó en lanzarse en contra de Faloon Larraguibel, señalando que «eres una persona que anda haciendo muecas, no saluda, eres manipuladora con tu grupo, no los dejas hablar conmigo. Jamás sería amiga de una persona como tú. No eres amable, tu actitud es súper agresiva».

«Antes de entrar acá escuché de fuentes muy cercanas que tú también fuiste violenta con tu marido», acusó.