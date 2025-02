Gala Caldirola y Faloon Larraguibel protagonizan fuerte pelea: «Nadie te está hablando»

Este jueves en la noche se estrena un nuevo capítulo de Palabra de Honor, donde quedará la escoba, luego de que Sergio Lagos anuncie cambios de duplas en la casa, donde una de ellas será la de Faloon Larraguibel y Yuli Cagna.

Frente a esto, es que la argentina no dudará en comentar que «ella es la única persona de esta casa con la que no tengo ninguna relación, pero tendré que tenerla ahora», mostrándose desconfiada de su nueva pareja.

Siguiendo por esta línea, y cuando Faloon Larraguibel le asegure a su dupla en Palabra de Honor que si pierde evidentemente escogerá traición, Cagna de inmediato le responderá sin filtro.

«¿Cómo sabes que elegís vos? Ella está muy segura de que es una estrella. Dice que busco cámara peleando con ella, pero si buscara cámara pelearía con Oriana, alguien más fuerte afuera. No sé qué se cree, no sé por qué es tan agrandada», dirá.

La fuerte discusión de Gala Caldirola y Faloon Larraguibel

Por lo mismo, es que Gala Caldirola aprovechará la oportunidad para intervenir por su amiga. «Estuviste todo un reality y no ganaste ni la semifinal, así que no te agrandes tanto. No tienes que llegar a ninguna parte pisoteando al resto».

«No seas tan soberbia y arrogante, no eres mejor que Yuli, tienes sentada a tu lado a una mujer increíble. Aprende a admirar el valor de las demás mujeres», continuará.

Esta, en tanto, le echará en cara a la española su desempeño en ‘¿Ganar o Servir?’, donde ambas compartieron. «A ti te eliminó la Botota, te lo recuerdo. Llegué a semifinal y mi último duelo fue contra Pangal. Supéralo mujer, nadie te está hablando. Te faltaba salir, estabas escondida», contestará Faloon.