Naya Fácil confesó la millonaria cifra que está gastando en la Gala del Pueblo y el nuevo drama que enfrenta

Un camino con baches es lo que ha tenido que atravesar Naya Fácil para realizar su Gala del Pueblo. La influencer hizo público el monto que estaría gastando en este evento y además, habló de los problemas que dificultan su realización.

En el programa de CHV, Plan Perfecto, comentó que finalmente ningún canal transmitirá su Gala, que se hará en paralelo a la Gala de Viña, este próximo 21 de febrero. Por esta razón, existe la posibilidad de que algunos famosos se bajen del evento.

Naya no ha confirmado ese dato, la influencer se sinceró en su Instagram que hoy le llegó una “muy mala noticia”. No obstaste, juró que buscará la forma de sacar adelante su compromiso.

¿Cuánto le está costando la Gala del Pueblo a Naya?

Tras muchas especulaciones de la prensa, la influencer reveló el monto que estaría gastando para realizar su evento. Según comentó la organización de esto, le estaría saliendo a lo menos 100 millones de pesos. Asegurando que estaría costeando todo ella sola.

«100 palitos me está saliendo el enojo por no ir a la gala, el enojo más caro de la vida», publicó, con emojis de risa. «Y esto recién comienza más encima. No sé cuánto más tendré que desembolsar», agregó.

Recordemos que la idea de realizar este evento, nace tras la decisión de Mega de no invitarla a la Gala de Viña, a pesar de ser la actual embajadora del certamen.

Además, bromeó con cancelar su gala y hacer las pases con Mega, canal organizador de la Gala oficial. «¡Por qué conch… me metí en esta hue…!», comentó.

Finalmente, pese a todas sus complicaciones, Naya Fácil, aseguró que va a sacar adelante, esto sea como sea. “Tiene que salir, si estoy comprometida ante todo Chile. No me puedo escapar, ya estoy metida en esta cuestión”, comentó.