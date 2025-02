Faloon Larraguibel rompe el silencio tras detención de Jean Paul Pineda por manejar en estado de ebriedad

Durante la mañana de este lunes 24 de febrero se supo que Jean Paul Pineda, exesposo de Faloon Larraguibel, terminó detenido por chocar en estado de ebriedad.

Según lo consignado por Contigo en la Mañana, el exjugador de Colo-Colo, quiso adelantar a otro vehículo manejando a acceso de velocidad, mientras se trasladaba por la avenida Paicaví en La Pintana, cerca de las 08:00 horas. Tras lo cual, intentó darse a la fuga, ingresando a las parcelas del sector.

Luego del choque, trasladaron a Jean Paul Pineda a un SAR de la comuna, donde se le realizó una alcoholemia.

Frente a esto, es que en medio de su candidatura a reina del Festival de Viña, es que la prensa no dudó en preguntarle a Faloon Larraguibel por el complicado escenario al que se enfrenta el padre de sus hijos.

¿Qué dijo Faloon Larraguibel sobre la detención de su exesposo?

«Me acabo de enterar hace un rato, incluso fue cuando venía camino para acá», comenzó señalando la comunicadora, de acuerdo a Página 7. Junto con agregar que «obviamente, me toca porque fue mi exmarido, pero no tengo ningún contacto con él».

Siguiendo por esta línea, Faloon Larraguibel aclaró que «no es mi responsabilidad, no tengo por qué estar poniendo la cara por otras personas y hacerme cargo de lo que hacen».

«Todos sabemos que él tiene orden de alejamiento conmigo, entonces no tengo ningún tipo de contacto (…) tampoco quiero que le pase algo malo, no le voy a desear jamás el mal porque es el papá de mis hijos», continuó la chica reality.

Por otro lado, mencionó: «No tenía idea, es lamentable que le haya pasado esto (…) no tengo más palabras, pues no sé absolutamente nada de él».

Además, Faloon Larraguibel afirmó que «mis hijos no (se han enterado), ven poca televisión y lo que ven no va a ser las noticias, por supuesto». Agregando que «trato de cuidarlos mucho en ese aspecto (…) cuando me enteré, llamé a mi mamá porque quizás podría estar viendo noticias y (Jean Paul) aparezca, ya que no me gustaría que vieran ese tipo de cosas mis hijos».