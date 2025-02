Voz autorizada: Jorge Alis criticó la rutina de George Harris en el Festival de Viña 2025

El comediante argentino, que sabe lo que es triunfar en el escenario viñamarino y sobreponerse a un público que solo abuchea, comentó la rutina de su compañero de rubro.

Esta mañana, Jorge Alis estuvo en el matinal de Canal 13, Tu Día, donde desglosaron todo lo que dejó la presentación de George Harris.

Para partir, dijo que esos son “momentos duros para cualquier persona”.

“Es novedoso para la Quinta que venga alguien de afuera que no se conoce”, planteó para contextualizar. “También, para alguien que ya fue, tienes que sorprender de alguna manera distintamente”, refiriéndose a su propio caso, en 2014 y 2019.

“Pero, ayer, creo que: cuando la gente no quiere escuchar algo que vos estás hablando, no te puedes empecinar en seguir hablando del ‘teléfono’ cuando ya fue”, criticó. “Es como hablar de la pandemia”, explicando que no son temas muy populares o que vayan a generar gran impacto en el público.

Así que “este chico como que no enganchó nunca”, expresó.

Jorge Alis, profundizó en su caso, que también fue un humorista “desconocido” e internacional que enfrentaba al “Monstruo” de la Quinta Vergara. “El humor puede derribar cosas tremendas; yo estuve como seis minutos que me pifiaron, como que se reían, y se escucha todo, (hasta) el tipo que vende bebidas”, señaló.

El humorista argentino dio su veredicto final sobre la presentación de George Harris en el Festival de Viña. “Harris no trabajó nada en la rutina que vino hacer acá”, además, agregó “No tiene trabajo eso, se nota; no tiene humor, no tiene remate, no hay un objetivo de hablar de nada”.

Además, explicó el potencial que él veía en la rutina: “Lo tenía todo pintado para hablar de los venezolanos en Chile y el mundo”.

También criticó que no haya adaptado sus modismos al público chileno: “No puedes decir ‘coño’ cuatro veces, tienes que decir ‘hueón’”, haciendo énfasis en que tenía herramientas para mejorar su rutina.

Jorge Alis, desgloso más sobre la fallida presentación del comediante de Venezuela, explicó que: “Sentí que era un poco antiguo el humor; cuando hablas de ‘la mujer limpiando…’, es algo que ya pasó para nosotros”, añadió.

Por último, declaró que “se demoraba mucho, pero creo que estaba noqueado; cuando estás noqueado empiezas a repetir, y aparte se notaba en esa caminata de un lado a otro, como que buscaba el guion y no sé dónde lo dejó”.