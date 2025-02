Esta es la millonaria casa que puso a la venta Emeterio Ureta en El Arrayán

El empresario Emeterio Ureta ha tomado la decisión de poner en venta su imponente casa ubicada en El Arrayán. Tras haber experimentado recientemente algunos problemas de salud que lo llevaron a replantearse su estilo de vida.

En una conversación con el diario Las Últimas Noticias (LUN), el conocido «Marqués del Arrayán» reveló que, debido a estas complicaciones, ha optado por dejar su emblemática residencia y mudarse temporalmente al departamento de su hija, Isidora «Tita» Ureta, en la comuna de Vitacura.

Esta determinación marca un cambio significativo en su vida, ya que su hogar en El Arrayán ha sido un lugar fundamental para él durante décadas.

El empresario no profundizó en los detalles específicos de su estado de salud, pero dejó entrever que su prioridad en este momento es enfocarse en su bienestar y comodidad, lo que lo llevó a buscar una residencia más acorde a sus necesidades actuales.

«Tomo esta decisión porque me conviene. Me hubiera gustado ser millonario y quedarme viviendo en ella hasta el día que me vaya de este mundo», afirmó el empresario al medio citado anteriormente.

«La verdad vivo feliz, solo, pero me acoplo a la preocupación de la Tita», añadió el empresario.

¿Cuánto cuesta la casa de Emeterio Ureta?

Con 410 metros cuadrados construidos en un terreno de 5.000 metros cuadrados, el inmueble, de dos pisos, se encuentra en una pendiente, ofreciendo vistas panorámicas a la montaña.

«La casa es antisísmica y antibombas. Tiene un búnker abajo. Toda de concreto. La propiedad tiene piscina, sauna y un club house. También cuenta con un garage techado para dos autos», detalló Emeterio.

Ureta, que dijo no tener apuros en desprenderse de la vivienda, señaló que invertirá alrededor de $19 millones en remodelar la casa, y que pretende venderla en 15000 UF ($575.881.500).

Cabe recordar que la residencia aún no está publicada en el mercado.