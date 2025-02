El duro relato de Karol Dance por la mención de Chiqui Aguayo: «A mí ya me han hecho pagar suficiente»

Karol Lucero volvió a salir en las pantallas, esta vez para realizar su sentida reflexión sobre los dichos de Chiqui Aguayo en su contra en el escenario de la Quinta Vergara. Fue en el matinal de ‘Contigo en la mañana’, espacio que el comunicador utilizó para desahogarse.

«No es nada contra ella, respeto su trabajo, su rutina, pero sí encuentro que es innecesario. No cambiaba nada. No sé si alguien consideró que eso (la mención) fue determinante para el éxito», comenzó a decir el comunicador

«Yo estaba super inseguro para la Gala, y la verdad es que salí a la alfombra roja y hubo aplausos. Y que se recoja esto seis años después, porque esto es de 2019, creo que es como ‘ya, oye, suéltenme un rato’. ¿Para qué seguir? ¿Qué se gana al respecto?», reflexionó Karol Dance en el panel, bajo el contexto de las funas recibidas en el marco del estallido social.

«Pensamos en la salud mental del resto cuando está con depresión, pero cuando te dice ‘oye, ya, corten el hueveo’, no sirve. ¿Hasta dónde tengo que llegar para decir ‘oye, ya, suéltenme un rato’?», continuó.

Karol contactó a Chiqui Aguayo

Bajo este mismo contexto, Karol aclaró que no está enojado con la humorista, que no es nada personal ni nada contra ella, pero que la cultura de las pifias ya pasó.

Que es hora de empezar a pensar en la salud mental del otro, de como se siente el de al lado, de las repercusiones que tiene lo que dice la gente.

Por el mismo motivo decidió escribirle un mensaje a través de Instagram a Chiqui.

«Mi llamado es a la reflexión, le escribí por DM y no me contestó, pero el tema es innecesario, siempre hablamos del bullying… de verdad me afectó mucho al verlo, fue incómodo, pensar en que mañana va a salir en todos lados, me van a llamar», agregó.

Por último, Karol Dance concluyó «a todos los que empezaron la funa en 2019 les puedo dar la razón en todo lo quieren, pero qué más quieren que me pase. Salí de la televisión, perdí contratos, pasé muy malos ratos. A mí ya me han hecho pagar suficiente, hueón».