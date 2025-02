Karol Dance se pronuncia tras la indirecta de Chiqui Aguayo en Viña: «Gratuito e innecesario»

La humorista Chiqui Aguayo se presentó con éxito por segunda vez en el Festival de Viña del Mar, donde logró conquistar al público con una rutina marcada por sus experiencias tras convertirse en mamá.

Sin embargo, hubo una persona a la que no le convenció por completo la presentación de la comediante: Karol Lucero.

¿Qué dijo Chiqui Aguayo?

Durante la presentación en la Quinta Vergara, realizó un recorrido por algunos de los virales chilenos. «Si yo les digo a ustedes», comenzó diciendo al monstruo para que terminen la frase: «Adiós tía Paty, adiós tía Lela», «No soy material pa’ los hue…», y «Somos el mejor país de Chile».

Bajo este contexto, Chiqui Aguayo gritó, «Chú.. Karol». Luego de ese tenso momento, Lucero subió una historia a su plataforma de Instagram. Donde afirmó que la comediante no tenía por qué haberlo mencionado.

Cabe recordar que Karol Dance, fue troleado durante bastantes años bajo esa frase en redes sociales.

La respuesta a su mención

El comunicador no tardó en dar una respuesta sobre la referencia que lo mencionaba a través de la plataforma de Like Media, «Me reí con gran parte de la rutina… hasta su repasada me llevé, aunque gratuita e innecesaria», escribió el ex chico Yingo.

«Pero aplica el animus iocandi… disfruta el éxito de esta noche @chiquiaguayo», cerró Karol Lucero.

Chiqui Aguayo se convirtió en la primera comediante en triunfar sobre el escenario del Festival de Viña 2025. Luego de una compleja primera noche marcada por la presentación de George Harris, quien no logró conquistar al público.

La humorista, en cambio, se ganó rápidamente el cariño de los asistentes con su rutina, consiguiendo un impresionante peak de sintonía de 40.9 puntos y un promedio de 39.5, consolidándose así como una de las grandes triunfadoras de esta edición del certamen.