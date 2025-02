Durante la última edición de Mi Nombre Es: Luis Jara protagonizó un incómodo momento tras una reflexión

Durante el capítulo de este miércoles de Mi Nombre Es, uno de sus jueces, Luis Jara protagonizó un incómodo momento, tras hacer una reflexión en medio de las presentaciones.

En un momento del programa, se presentó Dimash y su pareja. Ahí cuando al cantante le tocó opinar sobre la performance del participante, soltó una crítica que sorprendió a los presentes.

“Va a ser súper impopular lo que voy a decir, pero este capítulo de Mi Nombres Es no me ha gustado mucho”, planteó de entrada el artista.

Además, agregó que “siento que para cantar a dúo hay que querer cantar a dúo. No es cantar con otra persona hacer un dueto, no es así”.

“La única salvedad es la mamá con el hijo, pero después todo ha sido como ‘con quién canto’, esa sensación me queda”, expuso el intérprete y animador.

La profunda reflexión de Luis Jara

Quiso profundizar en sus palabras y expresó que “como un desperdicio de tiempo. Un dueto es entusiasta, como ‘oye, va a cantar con…, se nota que ensayaron harto rato, se quieren, se respetan, se admiran’. Pero juntar una voz como la tuya con una voz como la tuya que no se conocen… no hay entusiasmo, no hay conexión”.

Para hacerse entender de mejor forma, se puso de ejemplo a él y a su compañera de espacio.

“Si voy a cantar con Amaya (Forch), y no tengo ganas, no canto con ella ni ella lo va a hacer. Pero si decido hacerlo, lo voy a disfrutar, me entusiasma hacer un dueto. Es igual que armar una pareja”, concluyó.

