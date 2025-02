Sergio Rojas les responde sin filtro a Andrés Caniulef: «¿Tan mierda fui en su vida para no tenerme un poquito de cariño?»

La polémica de las últimas horas, es la protagonizada por Sergio Rojas y Andrés Caniulef. Esto luego de que el periodista se enterara en vivo a la noticia de que su amigo vive con VIH hace ocho años.

Frente a esto, es que lo criticó duramente por no haberle contado antes sobre su enfermedad. Es en este contexto que, el propio comunicador no dudó en responderle: «En el fondo da a entender que nosotros hubiésemos tenido una relación (…) nosotros no fuimos pareja y el único contacto físico que tuvimos fue el beso que nos dimos dentro del reality».

Y ya pasadas unas horas de esta situación, es que Sergio Rojas volvió a la carga y en su programa ‘Que te lo digo’, de inmediato, le contestó sin filtro.

La dura respuesta de Sergio Rojas a Andrés Caniulef

Para comenzar, el periodista mencionó: «Por qué no fue capaz de decírmelo, no desde el miedo, no para yo hacerme un examen ni nada, pero era porque obvio iba a caer de cajón que ayer cuando sale esto al aire, lo primero que iba a ser no solo la prensa si no mis cercanos era preguntarme ‘Sergio ¿estás bien?'».

«Mi sobrina Micaela me dijo todos sus amigos preguntaron si estoy bien, ¿por qué yo tengo que fumarme esto de manera tan gratuita? ¿Tan mierda fui en su vida para no tenerme un poquito de cariño?», continuó el descargo de Sergio Rojas.

Siguiendo por esta línea, el conductor del espacio de Zona Latina aseguró que hace un año figuraban en la prensa «como la nueva pareja», por lo que hasta admitieron que hubo coqueteos y besos.

«De mi parte creo que sí hubo una visión hacia él como hombre, hoy día me cuestiono lo que creo que alguna vez pudo haber sentido por mí, solamente fui un peldaño, qué bueno si pude haber ayudado en algo» cerró.