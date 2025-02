Así fue la emotiva despedida de María Luisa Godoy del Buenos Días a Todos: «Mi casa durante muchos años»

Hace algunas semanas se confirmó que María Luisa Godoy dejaría su rol en el ‘Buenos Días a Todos’ luego de ocho años. Esto a raíz de que le detectaron un melanoma cancerígeno, el cual lograron extraer exitosamente.

Frente a esto, es que la animadora decidió dar un paso al costado. Ya que tras pasar el susto de esta delicada enfermedad es que quiere dar un cambio en su vida y pasar más tiempo junto a su esposo y sus hijos.

Por lo mismo, es que durante la jornada de este viernes 28 de febrero, María Luisa Godoy animó por última vez el ‘Buenos Días a Todos’. Instancia que aprovecharon para hacerle una emotiva despedida.

María Luisa Godoy se despide con sentido mensaje

Es en este contexto que, la periodista aprovechó de dedicar unas palabras a sus compañeros. «Las despedidas siempre son difíciles, pero también son una oportunidad para crecer, para seguir aprendiendo, para hacer cosas distintas. Quiero darle las gracias primero al canal, a mis jefes, a mi querido equipo, a ustedes en su casa por permitirme estar ahí durante los últimos ocho años de mi vida que he estado haciendo el matinal».

«Yo siento que es un privilegio poder estar en un programa como este cinco horas diarias, en contacto con la gente, con la realidad y con los principales problemas de los chilenos; pero también con las cosas más alegres y bonitas que nos unen como país», continuó María Luisa Godoy.

Siguiendo por esta línea agregó: «En ocho años uno vive muchas experiencias, para mí esta ha sido mi principal aprendizaje profesional y también humano. Siento que este programa me ha hecho mejor persona porque uno en desafíos tan grandes aprende mucho».

«Pero ocho años, es la vida. Aquí he tenido tres de mis hijos (…) Tanta historia, tantos recuerdos, que me emociona mucho y por eso se hace más difícil», señaló.

Además de mencionar que «esta era mi casa y ha sido mi casa durante muchos años. Donde obviamente lo he pasado increíble, he aprendido y también lo he pasado mal porque han habido fracasos, dolores, pérdidas, también de gente que uno ha querido mucho».

Por último, María Luisa Godoy le habló directamente a Eduardo Fuentes. «He sido más feliz porque me he reído mucho, lo hemos pasado muy bien y en parte es gracias al hombre que tengo al lado, que es un amigo entrañable».