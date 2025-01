María Luisa Godoy cuenta la firme de su salida del Buenos Días a Todos: «La pensé mucho»

A fines del 2024 comenzó a circular un fuerte rumor de que María Luisa Godoy dejaría el ‘Buenos días a todos’ por un complicado problema de salud que estaba enfrentando. Noticia que se confirmó tiempo después.

Resulta que en una entrevista, la animadora confesó que la habían diagnosticado con un melanoma maligno y que afortunadamente lo pudieron tratar a tiempo. Pero esta situación se convirtió en un punto de inflexión al momento de decidir dar un paso al costado.

Frente a esto, es que, en conversación con Diario Financiero, donde confesó que el diagnóstico la llevó a «bajar dos cambios en la vida», pese a que de todas formas lo «tenía pensado hacerlo en unos años más».

La salida de María Luisa Godoy del matinal

«Los matinales, como decimos en la tele, son muy ‘come pierna’ y tienen una exigencia de estar conectado 24/7 a la actualidad y como ningún programa en el mundo duran cinco horas al aire. Uno puede trabajar incluso las mismas horas, pero el nivel de intensidad no es el mismo», continuó María Luisa Godoy.

Siguiendo por esta línea, la periodista agregó que «la pensé mucho. Llevo años, entonces me siento muy comprometida con el canal público y con mi equipo de matinal. He tenido cuatro de mis cinco hijos trabajando acá».

Junto con esto, María Luisa Godoy señaló que sigue en TVN, pero con distintos proyectos. «Cultura es una gran opción, porque siento que hay un espacio grande y necesario para crecer y desarrollar buena televisión pública. También me encanta la docu-realidad y siempre he querido hacer cosas relacionadas a la maternidad».

«Siempre he tenido hartos intereses y me encanta hacer cosas distintas. Muchas veces he pensado en estudiar psicología y ejercerlo más adelante. Pero en general, me interesa mucho lo que tiene que ver con niños y cómo potenciarlos, donde creo que la lectura es fundamental. Por eso he sacado dos libros y ya empezamos un tercero con Zig Zag. Tengo en la cabeza otros más», cerró.