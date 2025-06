Querida periodista de TVN sorprendió al anunciar su embarazo en vivo

Durante la jornada de este miércoles, se dio a conocer una bella noticia en medio de la emisión del Buenos Días a Todos, ya que una periodista del matinal de TVN confirmó que se convertirá en mamá por primera vez.

Estamos hablando ni más ni menos que de Alexandra Ratcliffe. Quien reveló que tiene 15 semanas (cuatro meses) de embarazo. Ante ello, la profesional de inmediato recibió múltiples comentarios y reacciones por parte de la audiencia, y de sus compañeros de canal.

«Como yo no sé mucho de este tema, no entiendo nada. Estoy medio confundida con las semanas, los meses. Me falta muy poquito para saber si es niña o niño», confesó la periodista de TVN. Esto ante las preguntas cariñosas de Eduardo Fuentes y Monserrat Álvarez.

Siguiendo por esta línea, Alexandra aseguró que «estoy contenta, estoy feliz como mamá primeriza».

«Nuestra querida periodista, Ale Ratcliffe, reveló este miércoles que está esperando a su primer hijo», anunció el canal a través de su canal de YouTube, donde publicaron el emotivo momento.

Periodista de TVN recibe sentidos mensajes de sus compañeros

Como era de esperar, antes de terminar el contacto, es que Eduardo Fuentes le dedicó emotivas palabras a la comunicadora. Junto con los dichos de Monserrat Álvarez, quien aprovechó de recordar su propia experiencia. «Me sentí pésimo en el embarazo, pero igual lo recuerdo con mucho cariño».

«Creo que no he vivido experiencia más linda en la vida que ser papá. Me imagino que esto se extrapola al hecho de ser mamá que es aún mejor. Aún más bonito, porque lo tienes ahí en tu vientre», continuó por su parte el animador del matinal.