El día de furia de José Antonio Neme tras intimidación a equipo del matinal: «¿Cómo este país no va a tener rabia?»

Durante esta mañana, el equipo del matinal de Mucho Gusto, estaba cubriendo las complicaciones que ha traído el comercio ambulante a Valparaíso. Cuando se vieron envueltos en un ataque por los vendedores ambulantes.

La víctima fue el periodista Roberto Saa, cuando un peatón le lanzó una serie de insultos y una bebida mientras entrevistaba a un comerciante en la calle Uruguay con Pedro Montt. Cuando el periodista intento seguir con la nota, otros vendedores ambulantes encendieron fuegos artificiales.

Frente a esto, el animador hizo sus descargos al aire.

¿Qué dijo José Antonio Neme?

«Lo que yo no acepto es que se me diga que esto es un flagelo tan difícil que no se puede hacer absolutamente nada, porque en el Jardín del Mar, déjeme decirle, no hay este tipo de comercio (…) Lo que quiero decir es que, además de ser ineficientes, han sometido a gran parte de la clase media a tener que soportar esta mier...», agregó Neme frente a las autoridades.

«¿Cómo este país no va a tener rabia? La persona que se compra un departamento en Estación Central y que se lo debe al banco tiene que soportar los ruidos de los venezolanos, colombianos, dominicanos y chilenos. Y la mugre, la suciedad», señaló.

«Uno se pasa un ceda al paso y dice ‘chuta, oye, ¿y el parte?’. A veces uno no paga el permiso de circulación porque no puede o se demoró en la revisión técnica, le pescan el auto, y se lo llevan a un corral», continuó el animador.

Para concluir, Neme añadió «ese es un país, y ¿otro país donde cada pelotudo hace lo que quiere y lanza fuegos artificiales? No, pues, no, las cosas no funcionan así. Entonces, la gente tiene mucha rabia. La clase media chilena tiene mucha rabia, y yo estoy con ustedes».