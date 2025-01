¡De impacto! Revelan crudos detalles del quiebre de Myriam Hernández y su esposo: «Un problema muy grave»

Uno de los quiebres que más impactó al mundo del espectáculo nacional este 2024 es el de Myriam Hernández y Jorge Saint-Jean, quienes tras 35 años juntos, decidieron poner fin a su matrimonio.

A través de un comunicado, la cantante informó que su separación, sumado a que el empresario dejará de ser su manager y quien tomará este trabajo desde ahora es el hijo de ambos, quien ya estaba trabajando en su equipo hace un tiempo.

Junto con esto, Myriam Hernández afirmó que serían las únicas declaraciones que darían al respecto. Por lo mismo que, de inmediato, comenzaron a circular especulaciones sobre los motivos que llevaron al quiebre tras casi 40 años juntos.

En medio de rumores de una tercera persona envuelta en la relación, es que en ‘Sígueme’, Sergio Marabolí contó lo detalles sobre lo que habría ocurrido con la intérprete, los que serían aún más serios de lo que se especula.

¿Por qué se produjo el quiebre de Myriam Hernández y su esposo?

«Acá hay un problema muy grave. Un problema que obedece, por la información que tengo yo, a un tema que tiene que ver con plata», comenzó señalando el periodista.

Siguiendo por esta línea, mencionó que ciertas veces, el esposo de Myriam Hernández, se aprovechó de una forma que no correspondía. «A un tema que tiene que ver con comisiones y me hago responsable de esto, que no correspondían para él, sino que más bien había un aprovechamiento en algunas oportunidades».

«Y por este motivo, que se suma a la mala relación que ellos estaban teniendo en los últimos años, es que se produce esta ruptura. Hay ciertas administraciones mal hechas, de las cuales él habría tenido un aprovechamiento que no correspondía», cerró Marabolí en el programa de TV+.