Daniela Aránguiz se lanza con todo contra compañera de Sígueme: «Se acabaron hasta los saludos»

Recientemente, te contamos que María Paz Arancibia, panelista de Sígueme, participó en el podcast ‘Nada que ver’, donde reveló que ha vivido tensos momentos con Daniela Aránguiz, tanto así que incluso tuvieron que parar las grabaciones.

De acuerdo a lo que comentó la ex periodista de CHV Noticias, a la chiquilla no le habría gustado una pregunta con relación al caso Jorge Valdivia y empezó una fuerte discusión, en la que según ella «tuvo una reacción desmedida, y se lo dije en aquella ocasión hay cuestiones que no se tienen dar y le manifesté que no estaba de acuerdo con esas formas».

Frente a esto, es que en el más reciente capítulo del programa de TV+, es que Daniela Aránguiz no dudó en responderle con todo a su compañera de trabajo, afirmando que perdió todas las oportunidades con ella.

Daniela Aránguiz se lanza con todo

«Yo no me escapo a un programa de televisión a hablar mal de mis compañeros, yo creo que la cosas se arreglan en persona, sobre todo cuando me ven todos los días y cualquier herida que tenías conmigo, lo podías haber solucionado conmigo», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, afirmó que «faltaste mucho a la verdad. Yo creo que los equipos grandes se hacen en base a la confianza y cuando uno rompe los códigos de confianza de un equipo, se pierde todo y por lo menos eso que estábamos construyendo, porque yo soy una persona muy observadora que mira mucho a la gente antes de aceptarla en mi vida».

«No te he pescado mucho, pero corto todo tipo de lazo contigo, se acabaron hasta los saludos. Las cosas que dijiste en le podcast no fueron todas verdades», le dijo Daniela Aránguiz.

Por último, aseguró que «la pregunta que tú me hiciste – es verdad que mandé a cortar el programa- porque fue una pregunta que envolvía a mis hijos, no fue por una palabra X, yo a este equipo nunca he prohibido una palabra. Yo puedo decir que no es una víctima, es una denunciante».

Por su parte, María Paz Arancibia solo dijo que no estaba de acuerdo con sus palabras y solo reafirmó lo que mencionó en el podcast.