Parálisis del sueño: La ciencia detrás del fenómeno y cómo combatirlo

La parálisis del sueño es un trastorno que afecta a cientos de personas noche tras noche en todo el mundo. Se trata de una condición en la que la persona se encuentra en un estado de conciencia, es decir, siente que está despierta, pero experimenta una incapacidad temporal para moverse o hablar.

Esta sensación suele estar acompañada de una intensa angustia, miedo e incluso alucinaciones visuales o auditivas. Lo que la convierte en una experiencia aterradora para quienes la padecen.

Diversos estudios han revelado que aproximadamente el 40% de la población podría experimentar al menos un episodio de parálisis del sueño a lo largo de su vida. Aunque no es peligrosa en términos físicos.

Este trastorno suele ocurrir durante la fase de sueño REM. Cuando el cerebro está más activo, pero el cuerpo permanece inmóvil como un mecanismo natural para evitar movimientos bruscos mientras soñamos.

Si bien la parálisis del sueño puede presentarse de manera esporádica, en algunos casos puede volverse recurrente, afectando la calidad del descanso y generando ansiedad ante la posibilidad de vivir nuevos episodios.

¿Cuál es la fase REM?

La parálisis del sueño ocurre durante la fase de sueño REM, cuando los músculos están relajados y se impide el movimiento del cuerpo debido a la atonía muscular.

En esta etapa, la actividad cerebral es intensa y se producen movimientos oculares rápidos, pero la persona experimenta la sensación de no poder moverse ni respirar, lo que genera angustia.

Según la experta Vivian Wanner, quien comentó con T13 que «la parálisis del sueño es exclusiva del sueño REM».

Síntomas de una parálisis del sueño

Sensación de presión en el pecho.

Incapacidad de moverse.

Dificultad para respirar.

Alucinaciones visuales o auditivas.

Posibles causas de la parálisis

Estrés.

Ansiedad.

Algunos medicamentos.

Consumo de alcohol.

Patologías asociadas al sueño.

«Finalmente, cualquier situación o condición médica, ya sea medicamentos o enfermedades del sueño que afecten el sueño REM, podría provocar una parálisis del sueño», agregó la doctora.

¿Cómo prevenir una parálisis del sueño?

Dormir las horas suficientes.

Evitar dormir boca arriba.

Tratar el estrés y recurrir a un especialista en caso de sufrir ansiedad o problemas de sueño.

Disminuir o evitar el consumo de alcohol.

«Si tengo alguna patología en mi sueño o sospecho de alguna. Por ejemplo, que me hayan escuchado roncar, que me ahogo mientras duermo, recordemos que roncar no es normal, eso es un signo de alerta y hay que consultar con un especialista del sueño», concluyó la experta.