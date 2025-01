Nuevo participante de Palabra de Honor se lanza contra pololo de Oriana Marzoli: «Me apuñaló por la espalda»

La noche de este jueves, se estrena un nuevo capítulo de Palabra de Honor, durante el cual, el nuevo recluta, Jenko del Río se someterá a la interrogación de sus compañeros de encierro.

En primer lugar, le preguntarán por el polémico fin de su matrimonio con la recordada ex chica ‘Mekano’ Paloma «Pops» Fiuza, donde incluso hubo acusaciones de violencia intrafamiliar.

Jenko del Río se lanza con todo en contra de Facundo González

«Ella nunca me acusó de nada, siempre lo desmintió. Fue un programa de espectáculos el que lo dijo. Esa es una carta de presentación desagradable. Yo fui a muchos programas a aclararlo, me aburre, ella también lo aclaró», explicará Jenko, aclarando que nunca tocó a la integrante de Porto Seguro.

Siguiendo por esta línea, contará sobre su conflictiva relación con Facundo González, exparticipante de Palabra de Honor, quien terminó expulsado del reality por sus desubicados comentarios en contra de Faloon Larraguibel y que fue novio de la brasileña tras la separación.

«Paloma es más famosa que yo, y se lo merece. Entonces, después de nuestra separación, Facundo entra», narrará, agregando que al poco tiempo el argentino cambió su actitud con él.

«En la mañana me lo encontraba en discotecas y ya no me saludaba, me miraba con cara de m… Siempre era sucio, le preguntaban por mí y decía ‘No hablemos de fantasmas’», aseguró el chico reality.

«Lo conozco, sé a qué sombra se arrima cuando el sol quema. No me importa que se haya metido con Paloma, porque cada quien puede hacer lo que quiera con su vida, pero sí me apuñaló por la espalda», contará sobre el actual pololo de Oriana Marzoli.