Navidad 2024: Esto es todo lo que debes saber sobre garantías y cambios de regalos

Cada 26 de diciembre, las tiendas se llenan de compradores que buscan algo más que las tradicionales ofertas navideñas. Es el día dedicado a los intercambios y devoluciones de los regalos, conocido como el «Día del Ticket de Cambio».

Este fenómeno postnavideño se ha convertido en una rutina casi tan esperada como la entrega de regalos, marcando el momento ideal para ajustar los regalos que no fueron del todo acertados: tallas equivocadas, colores inesperados o simplemente, artículos duplicados.

Frente a esto existe afortunadamente las garantías y los tickets de cambio; sin embargo, estos tienen algunas condiciones.

Tickets de cambio

Según explica el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) son una política voluntaria de las empresas, por lo que no todos los comercios tienen que entregarlo.

Andrés Herrera, Director Nacional de SERNAC, comentó a Meganoticias «el ticket de cambio es una política comercial voluntaria de fidelización que algunas empresas del retail ofrecen para que los consumidores puedan especialmente cambiar o reemplazar un producto».

«Es de suma importancia revisar las condiciones de este ticket, como lo son el plazo de tiempo para hacer efectivo su uso, y si este sirve solo para cambiar productos o también para una devolución de dinero.» Agregó Herrera.

Aunque el ticket de cambio no es obligatorio. Según Herrera, «una vez que se ofrece este ticket, aunque sea opcional, la empresa tiene la obligación de cumplirlo«.

Si el comercio donde se adquirieron los regalos no emite tickets de cambio, desafortunadamente no será posible devolver o cambiar los regalos navideños que no nos hayan gustado o que no nos queden bien.

Garantías

Las garantías son un derecho del consumidor que se utilizan cuando un producto nuevo presenta algún defecto o falla. Es una obligación legal para los comercios que venden artículos como electrodomésticos o productos tecnológicos.

Por lo general, estas garantías tienen un plazo que puede extenderse hasta un año desde la fecha en que se realizó la compra. Brindando al comprador la posibilidad de reclamar una solución al problema.