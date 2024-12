Negro Piñera recibe alentadora noticia en medio de su complicada enfermedad: «Estoy con ánimo y contento»

Durante las últimas horas, Miguel «Negro» Piñera utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer una positiva noticia que recibió en medio de su lucha contra la leucemia aguda.

Cabe destacar que hace algunos días se dio a conocer el diagnóstico del músico, quien también reveló que le indicaron que le quedan solamente seis meses de vida, lo que ha generado gran impacto en el mundo del espectáculo.

Y durante la jornada de este miércoles, Negro Piñera señaló: «Feliz Navidad. La doctora me dio permiso para seguir cantando por Chile por un mes».

Además, el hermano del ex Presidente, Sebastián Piñera agregó: «Estoy con ánimo y contento. negropinera2022@gmail.com. Mi productor Juan Antonio Arriba los corazones».

Negro Piñera revela que padece leucemia aguda

En una entrevista exclusiva con el programa «Primer Plano», el músico y empresario reveló que se le diagnosticó «leucemia aguda, un cáncer a la sangre. Esta vez la doctora me dijo: ‘Negro, te quedan seis meses'».

En este sentido, Miguel «Negro» Piñera reveló que no tiene miedo a morir. «¿Qué le voy a tener miedo a la muerte? Aparte, me voy a encontrar con mi hermano y ya me mandó un WhatsApp: ‘Negro, trae la guitarra'», expresó.

Además, en dicha entrevista también expresó: «Quiero morirme sin dar pena, no quiero dar lástima, compadre. Siento que no es un mal momento para partir».

Es importante señalar que diversas figuras del espectáculo han reaccionado al diagnóstico de Negro Piñera. Entre ellas su expareja Carla Ochoa.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió un post en el que señaló: «Han sido días tristes… con las últimas informaciones de salud que he recibido de personas muy cercanas y muy queridas, entre ellas, el negrito».

En este sentido, con respecto al vínculo que mantiene con el cantante, expresó: «Hemos estado siempre en permanente contacto durante años. Hoy más que nunca, espero poder darle un abrazo pronto».

«Por ahora le envío muchísima luz, lindas energías, fuerzas a montones y por sobre todo mucho amor. ¡Estoy segura que todas las muestras de cariño y lindos deseos que está recibiendo le harán muy bien!», finalizó.