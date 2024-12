En la noche de este viernes, se estrenó un nuevo capítulo de OnlyFama, donde se vivió un impactante momento.

Mariela Sotomayor, panelista del programa, confesó que fue víctima de violencia intrafamiliar de parte de su exmarido.

En este contexto, en un segmento del programa, Fran García Huidobro declaró que se enfocarían en la denuncia a la hermana de Sotomayor.

Sin embargo, la comunicadora reveló que no existía ningún tipo de vínculo afectivo con ella y que están distanciadas hace muchos años.

«Con mi hermana tuvimos grandes problemas, grandes discusiones. Nosotras éramos muy unidas y ahora estamos 100% separadas», partió relatando.

Mariela Sotomayor confesó haber sufrido VIF

Asimismo, le preguntaron si era verdad el cahuín de que ella (su hermana) habría tenido un affaire con su exmarido, y luego Mariela habría sido infiel con un amigo que tenían en común.

«Yo no tengo como asegurar eso, no lo sé», respondió a la primera pregunta. Sobre la segunda, reconoció haber sido infiel, pero al final del matrimonio casi destruido y con ella en medio de una relación tormentosa, donde era víctima de violencia.

Además, agregó que «durante los doce años que estuve casada, yo fui víctima de maltrato y de violencia física grave. Aparte de violencia psicológica y violencia verbal, viví situaciones horribles, espantosas, que yo nunca he querido comentar, porque yo nunca he querido lucrar con mi desgracia, nunca».

A pesar de que yo habría podido contar estas cosas, y salir en la portada de un diario, cuando estas cosas pasaron. Lo único que esperaba es que nunca nadie supiera esto y tuve que esconderlo también de mis niños, porque todas estas circunstancias pasaron en un entorno que estábamos como familia», reveló, según consignó La Cuarta.

El crudo relato de Mariela Sotomayor en OnlyFama

Según su relato, su ex pareja habría llegado ebrio en una ocasión, y ella le pidió que no saliera en auto. Motivo por el que fue agredida. «Yo siempre mantuve mi casa, no me avergüenza decirlo, yo siempre he trabajado sola por mi familia y, en ese minuto, el me agrede a mí».

En ese contexto, es que decide llamar a carabineros. «Él me hizo cosas horribles, pero como soy tan tonta, porque la verdad no existe otra palabra para poder explicar cómo una persona vivió esto y perdonó una y otra vez».

Para cerrar, luego de separarse, se fue a casa de su hermana, y allá vivió otra escena de violencia, donde su hermana no intervino. Yo fui pateada, ahorcada y escupida. Me encerraban para pegarme. Yo nunca quise contar esto y por mis hijos he tratado de obviar esto», cerró.