George Harris, humorista que estará en Viña, se refiere por primera vez a su polémico tweet en contra de Salvador Allende: «entiendo que hay un dolor respecto a la historia y que ese dolor no lo conozco»

El último capítulo de OnlyFama tuvo de todo, y es que George Harris, comediante venezolano que estuvo en la palestra recientemente, habló por primera vez con un medio luego de su polémico tweet en contra de Salvador Allende.

Recordemos que el humorista venezolana es uno de los confirmados para el número del humor en el Festival de Viña del Mar 2025.

Entre algunos de los temas de la entrevista, habló como se enteró de la invitación, y que rápidamente aceptó. «A mí lo que me importa es estar en el festival. Yo me crié con el Festival, nosotros veíamos en Venezuela el Festival, en la televisión sabíamos del triunfo del Puma», señaló.

Referente al polémico tweet del comediante, y a su alusión al presidente Gabriel Boric en una de sus rutinas, detalló que: «Encontraron un tuit donde hablé del presidente Allende y una rutina donde yo hablé del recién elegido presidente Boric. Uno como humorista en donde tú te paras todas las semanas ante un público en Miami, donde hablas de Donald Trump, pero también hablas de Biden, también hablas del presidente de España, de Lula da Silva, y también lo que me toca a mí».

Es relevante mencionar, que el venezolano estuvo en el ojo del huracán por un polémico tweet que posteó hace algunos años. «Y por ahí hay un montón de gente que aún lloran por Allende. ¡Que pobreza de mente tan arrecha!”, escribió en aquella ocasión.

Las disculpas de George Harris

«Eso es algo que yo escribí hace muchísimo tiempo. Obviamente, uno olvida que uno escribió esa una red social, y bueno, llego el momento que lo sacaron, llegaron hasta el punto desde hace 3 años y lo sacaron«, comentó.

Si se arrepiente de haber escrito eso, su respuesta fue afirmativa. «Me arrepiento porque como dije al principio, yo no viví Allende, yo recuerdo los chilenos que migraron a Venezuela, yo crecí en una zona de Caracas que era bastante céntrica donde habían muchísimos extranjeros. Yo recuerdo eso y entiendo que hay un dolor respecto a la historia y que ese dolor no lo conozco, y ahí es donde yo incurrí en el error».

Además, señaló que «quiero pedirle disculpas al pueblo chileno porque nosotros los venezolanos tenemos trauma. Nos dicen la palabra izquierda nosotros queremos correr, correr, correr y pasar la frontera. Y cruzar, e irnos y huir. No hablamos, quizás desde entender que hay que respetar otras izquierdas, que no todas las izquierdas son iguales», cerró.