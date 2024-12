José Antonio Neme rompe el silencio tras supuesta renuncia a Mucho Gusto: «Hubo una situación muy límite»

No cabe duda que la noticia farandulera que marcó la semana pasada fue la supuesta renuncia de José Antonio Neme a Mega, esto luego de que desapareciera en medio de la emisión de ‘Mucho Gusto’ del viernes.

Es en este contexto que, a través de su cuenta de Instagram, el animador decidió romper el silencio sobre lo que ocurrió, contando algunos detalles de lo que pasó en dicha jornada.

«Quiero agradecerle a todos los que me escribieron. El viernes fue un día complejo para mí. Yo podría no hablar, porque es un tema privado entre la empresa y yo, pero debo respetar al público, porque uno se debe al público, el público es el que te quiere y apoya. No puedo hacer como que no pasa nada. Es un poco subestimar a las personas», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, José Antonio Neme agregó que «no voy a entrar en detalles, porque no involucra sólo a mí, sino que también a otras empresas», aunque dejó en claro que hubo un cambio de decisión en medio de la negociación.

José Antonio Neme y su supuesta salida de Mega

«Primero, el día viernes fue un día muy difícil, triste y agobiante. Lo pasé mal y no estoy diciendo con esto que alguien tuvo la culpa, simplemente fueron horas bien complejas para mí y otro grupo de personas», mencionó el comunicador.

Durante su programa semanal a través de Instagram, indicó que «hubo una situación muy límite en términos de negociación y decisión, que no fue mentira, fue real».

«Lo segundo, fue un día de muchas decisiones en muy poco tiempo, de muchas emociones también. Y bueno, hay gente mucho más fría, pero yo no soy así; a mí se me cruzan las emociones, me pierdo, me confundo, me arrepiento», continuó José Antonio Neme.

Por otro lado, el periodista se refirió a la negociación, asegurando que «hubo una situación tensa. Quiero agradecerle a todas las personas que me contactaron, a muchas no les contesté; puse el teléfono en silencio».

«Más allá de los que opine un ejecutivo u otro ejecutivo, un canal u otro, a mí me interesa lo que diga el público de mí», señaló.

Junto con esto, José Antonio Neme mencionó: «Ejecutivos, administrativos, abogados, todos querían lo mejor para todos. Cada uno le puso dedicación para que resultara todo de la mejor manera posible. Fue posible poder resolverlo, siempre en una solución hay heridos, personas que sienten frustración, enojo o alegría. Para todas las personas que estuvieron en la negociación del viernes, yo les agradezco enormemente eso».

Finalmente, aprovechó de agradecer «a la industria en general, ha sido súper generosa conmigo, soy consciente de la responsabilidad que eso significa y agradezco siempre las oportunidades que se me han presentado. Le agradezco a los ejecutivos de los canales involucrados».