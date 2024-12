Naya Fácil reveló su dolorosa historia familiar en Primer Plano «Me intentaron abortar tres veces»

La primera invitada de este domingo al estelar de Primer Plano fue la influencer Nayadeth Neculhueque más reconocida como «Naya Fácil». Quien llegó al espacio para hablar sobre su vida personal y su ascenso dentro de las plataformas para adultos y las redes sociales, que la han llevado a recaudar millonarias sumas de dinero.

Tal como reveló en la casa televisiva de Chilevisión, Naya se fue de su hogar en la Región de La Araucanía cuando era muy chica. Debido a la violencia intrafamiliar que vivió durante toda su infancia.

Dentro de ese marco, la famosa influencer comentó «Mi mamá me intentó abortar tres veces. Entonces para ella, soy como… de hecho, yo creo que ella siente un alivio de que yo me haya ido de su vida».

El triste relato de Naya Fácil

«La última vez que me vio en su casa, me dijo: ‘Ojalá tú no estuvieras viva'».

Hace un par de años, ganó notoriedad al publicar videos sobre sus inicios como trabajadora sexual: «La gente no conoce la historia detrás de esto, pero con ese dinero ayudé a mi madre a pagar el arriendo», había comentado en una entrevista para Pousta en 2022. Cuando también lidiaba con problemas de consumo de drogas.

Con el tiempo, su principal fuente de ingresos ha sido a través de rifas de autos y propiedades que organiza como figura pública. Viviendo actualmente en su casa en La Reina, fruto de la fortuna que ha acumulado.

En la entrevista televisiva, Naya comentó sobre su madre: “Quizás si ella no hubiera sido tan estricta conmigo, tal vez no tendría todo esto”; por lo que, “en realidad, le agradezco todo lo que fue y espero que pueda ver esto también”.

No obstante, también reconoció que, en ocasiones, le ha faltado el apoyo de sus padres: «A veces, cuando me roban o entran a mi casa, desearía contar con el respaldo de mi mamá y que me dijera todo estará bien, esto pasará», es decir, “el abrazo materno”, detalló.

Aun así, Naya Fácil la influencer que acumula más de 2,2 millones de seguidores en Instagram, se mostraba resiliente en la nota de PP.

En la actualidad, la joven disfruta de una situación económica millonaria, lo que le ha permitido incluso viajar a Europa con su hermana. Con quien compartió una infancia difícil.