El inquietante relato del reo que decapitó a su compañero en cárcel de Concepción: «Vi al Joker»

El pasado lunes 9 de diciembre, se dio a conocer el escabroso crimen ocurrido dentro de la cárcel de Concepción. Cuando un reo decapitó a su compañero de celda. Mientras mantenía un brote psicótico.

El reo, Diego Valdés San Martín, de 41 años de edad. Cumple condenas con un total de 16 años, y tras el incidente ocurrido se refirió a los hechos con el perito médico psiquiatra a cargo, en donde detalló lo que pasó dentro de la celda.

«Con él, éramos amigos, los conocimos de antes, en Arica, si vivimos varias veces juntos… en los penales», indicó.

«Al final hablamos del Joker, el bufón ese de la carta, que uno podía hacer pacto con el diablo, y temas así… Estuvimos harto rato así, y él estaba armando su cama… si yo lo vi… lo vi… al Joker, en la muralla… me dijo -mátalo- y yo dije también le tiene que haber dicho eso mismo así que dije es él o soy yo».

Declaraciones del reo «Un pacto con el diablo»

En su declaración con el perito. Diego Valdés confesó como decidió acabar con la vida de su compañero. «Ahí con un cordón lo asfixié hasta que se murió, ruido no hizo nada, no dijo nada…».

Siguiendo por esta línea, agregó: «Y le puse una puñalada en el corazón, y le cercené el cuello… es que era para poder hacer el pacto con el diablo, era hacer un sacrificio de sangre… como los mayas, eso de entregar los cuerpos en un sacrificio…».

“Tenía que invocar al diablo para que no me fuera pasar nada a mí, así que ahí escribí el 666 en la muralla y como me había mandado a decir que lo matara yo hice eso… También hice la estrella de David igual podía servir…”, contó.

Según el médico. El sujeto fue diagnosticado con un brote psicótico. Por lo que necesita atención médica inmediata, la que finalmente no fue entregada. A raíz de lo ocurrido, la Defensoría Penal Pública presentó un recurso de amparo solicitando su traslado de manera urgente a un recinto donde pueda ser hospitalizado con la atención psiquiátrica necesaria.