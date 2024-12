Este sería el nuevo enamorado Hollywoodense de Emilia Dides: Se filtraron románticas fotos juntos

La Miss Chile, Emilia Dides, ha causado revuelo recientemente al filtrarse imágenes donde aparece muy cercana a un misterioso galán, quien resultaría ser nada menos que un reconocido actor internacional.

El protagonista de esta historia sería el cubano-estadounidense William Levy, con quien Emilia habría estado intercambiando coqueteos desde su participación en el certamen de Miss Universo 2024.

Todo comenzó durante el evento, cuando la cantante y modelo compartió en una transmisión en vivo su interés por el actor. «Creo que la persona que más seguidores tiene, que me sigue, es mi hombre, que todavía no es mi hombre, pero William Levy», confesó, generando gran expectación entre sus seguidores.

¿Qué sucede entre Emilia Dides y William Levy?

Los rumores crecieron luego de que Emilia conversara con Pamela Díaz en la reciente edición de *Sin Editar*, donde abordó su situación con Levy de forma divertida y directa. «Mi amiguito, llamémoslo, me cae increíble, me cae súper bien, es amigo. No, sabes qué, Levy, si ves esto, ponte los pantalones», comentó, desatando risas y especulaciones sobre el futuro de esta aparente conexión.

Al parecer, el deseo de Emilia se habría cumplido, ya que se filtraron imágenes compartidas en la lista de mejores amigos de su cuenta de Instagram, donde se le ve abrazada a un hombre.

«Te mandé una historia de mejores amigos de Emi Dides», escribió una seguidora al portal Infama, que fue el encargado de divulgar el registro. En la imagen, la representante chilena en Miss Universo aparece en actitud cariñosa con un hombre.

En respuesta, el portal lanzó una encuesta preguntando: «¿Es William Levy?». La duda no duró mucho, ya que pronto llegó otra fotografía que confirmó las sospechas. «Tengo otra que sale él de frente, pero porfa te pido que no des mi nombre», escribió el usuario que envió la imagen, donde se observa a Emilia Dides y William Levy juntos en una playa, aparentemente disfrutando de una cita romántica.