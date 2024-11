La emotiva experiencia que Emilia Dides vivió en Tailandia y que la llevó a las lágrimas: «La experiencia más mágica de mi vida…»

Hace algunos días, Emilia Dides paralizó a gran parte del país con su participación en el Miss Universo 2024, donde logró entrar al top 12, dejando la bandera de Chile en lo más alto.

En ese contexto, la modelo fue invitada a un evento de la exclusiva marca «Pandora». Este se realizó en Tailandia y además de Emilia Dides, fueron invitadas influencers como Ignacia Antonia y Kel Calderon.

Fue en ese viaje, que la joven utilizó sus redes sociales para postear una bella reflexión, luego de vivir una experiencia que la marcó completamente.

Fue a través de su Instagram, donde subió una fotografía acariciando un elefante. «Viví a experiencia más mágica de mi vida, y no por la foto. La energía de los elefantes y la capacidad que tienen de sentir todo, me emocionó y me conmovió hasta las lágrimas», escribió Dides.

Además, agregó que: «Conecte con ella, y es por eso que ambas estamos con los ojitos cerrados, no se dejan tocar fácilmente, pero me acerqué y dejé que viera lo que hay dentro mío».

Para cerrar, la top 12 del Miss Universo indicó que quedó maravillada con la foto. «Esta postal, es por lejos la mejor foto que me he sacado en mi vida, porque la veo y repito el sentimiento de cuando estaba con ella, la elefantita. Gracias universo», concluyó.

Reacción de los usuarios en redes sociales de Emilia Dides

La publicación se llenó rápidamente de comentarios, demostrando el humor de los chilenos, que dejaron divertidos y diversos mensajes.

«EL ELEFANTE EN SU MENTE: CONOCÍ A EMILIA DIDES CHILEEEE», «Si conectas de esa forma tan mágica con los animales es porque sos MARAVILLOSA», «Magia y amor, ellos son sagrados y reconocen la energía de los corazones», «Te mereces esto y mucho más por siempre nuestra reina», fueron algunos de los comentarios en su red social.