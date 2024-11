Tras retención de ganancias: Esta fue la decisión que tomó Camila Polizzi respecto a la creación de contenido para adultos

Tras la decisión del Juzgado de Garantía de Concepción de embargar los ingresos que Camila Polizzi genera a través de sus publicaciones en la plataforma para adultos Arsmate, la imputada en el conocido «Caso Lencería» tomó una resolución respecto al futuro de su cuenta, ya que no podrá disponer de esos fondos hasta que se resuelva su situación judicial.

En conversación con Publimetro, Paola Rojas, gerente comercial de la plataforma, reveló que Polizzi continuará haciendo contenido, porque tiene un compromiso con los seguidores de su Arsmate.

¿Qué pasará con el Arsmate de Polizzi?

Partió diciendo que: «Llamé a Camila, conversé con ella y en definitiva, su cuenta va a seguir abierta, ella va a seguir subiendo contenido e interactuando con sus fan. Por ende, mientras ella pueda seguir creando contenido, lo seguirá haciendo sin ningún problema».

Además, agregó que no debido a la resolución, no habrá modificaciones en cuanto a la creación de contenido. «Seguirá funcionando tal cual, con la única diferencia que no va a poder realizar retiros de la cuenta. Por ende todo lo que gane va a quedar aposado en nuestra cuenta de Arsmate«, señaló.

En detalle, explicó que «A ti como plataforma te dicen que ese monto quede aposado en su cuenta. Por ende va a quedar ahí hasta que, si ella gana la causa. Se lo devuelven o si pierde, se transfiere a la cuenta que el tribunal indique”.

Si bien no se sabe el monto específico que estaría ganando Camila Polizzi. Se rumorea que debido a la cantidad de suscriptores que tiene, este sería un sueldo millonario.

