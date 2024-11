Camila Vallejo se refirió al cahuín más inusual que han dicho sobre ella: «Lo difundieron tanto, lo inventaron de no sé dónde…»

Recientemente, la ministra Camila Vallejo fue la invitada al programa de conversación «Todo va a estar bien», que conduce Eduardo de la Iglesia.

Mientras compartían palabras y hablaban de diversos temas, reveló cuál ha sido el chisme que más le ha impactado, adelantando que «hay muchos, muchos».

El cahuín que impactó a Camila Vallejos

En ese contexto, comentó una situación que ocurrió hace muchos años. «yo llevo ya varios años como en la esfera pública, desde que soy dirigente estudiantil. Dentro de las primeras cosas fuertes que me invitaron fue esto del Audi, que tenía un Audi», señaló.

La revelación causó gracia en De la Iglesia, rápidamente la ministra recalcó que «nunca he tenido un Audi, tampoco me lo compraría por razones de plata, la verdad. Eso fue en redes, pero llegó a ser casi un tema en la feria. Lo difundieron tanto, lo inventaron de no sé dónde. Esa fue una invención increíble, ¿de dónde? Falso completamente».

Frente a que si quizás la pudieron «paparazear» arriba de un auto de la marca, lo desmintió de manera inmediata.

¿Se puede tener un auto lujoso siendo comunista?, le preguntó el animador. Vallejo respondió que no existe contradicción respecto al tema y que «es como si le dijera a una persona de derecha que no puede acceder a derechos laborales conseguidos por los comunistas o que no pudieran hacer uso de las 40 horas, porque un comunista lo promovió, o la ley del divorcio. Que no querían el salario mínimo, pero igual lo reciben», agregó, según La Cuarta.

Para cerrar, comentó que: «No sé por qué hay una animadversión. Como que no puedes vivir en este país porque es capitalista y tienes que irte a otro país. Tienes que vivir bajo un puente porque eres comunista, esas cosas hace rato debieron haberse superado. Lo importante es que todos trabajemos por un lugar más solidario y justo».