Entrada de nueva participante a Palabra de Honor le trajo problemas a Marcianeke: «Es tan mentiroso»

Este lunes se estrenó un nuevo capítulo de Palabra de Honor, el que estuvo marcado por el ingreso de Fernanda Figueroa, quien de inmediato dejó la escoba e incluso provocó problemas para algunos de sus compañeros.

Resulta que, durante sus primeros minutos al interior del reality de Canal 13, le preguntaron por sus compañeros de encierro, contando que conocía a Mel Alcalde, Oriana Marzoli y Marcianeke, a quien «lo había visto un par de veces por ahí». Lo que molestó de sobremanera a Anaís Vilches, polola del cantante.

La tensa discusión de Marcianeke y su polola

Tiempo después, cuando estaban armando las parejas de competencia, el artista urbano confesó que tuvo una discusión con la chiquilla. «Con un nudo en la garganta, ella (Anaís) me acaba de decir que no me quería, pero respeto su inseguridad porque yo se la provoqué».

Aunque Anaís respondió que quiere seguir de dupla con Marcianeke, una vez terminada la actividad se descargó con Natu Urtubias y le confesó que el motivo de la pelea fue la entrada de Fernanda.

«Es tan mentiroso, yo ya le pillé en todo. Cáchate que (Fernanda) dijo que lo conocía de por ahí, pero él me dijo que no la conoce, ¿y por qué no me lo dice?», se quejó, y explicó que el músico le ha ocultado otras relaciones antes.

«Nos separamos el 2 de agosto y estuvo como con 4 minas más, y el 19 vuelve todo arrepentido y llorando diciendo que quería estar conmigo, pero no me contó nada de lo que había hecho, y cuando publicamos que volvimos todas me empezaron a decir que habían estado con él. Me dicen ‘Anaís, el Marcianeke no te merece’», relató.

Junto con agregar: «El Matías me cambia todas las versiones. Yo le pregunto todo, dónde, con quién, a qué hora, qué te hizo, qué le hiciste. No sé si se metió con ella (Fernanda), pero ¿por qué me negó esto? ¿Por qué es tan malo? Ella me da lo mismo, no la encuentro ni linda, no me da inseguridad. Es la mentira la que me duele, me decepciona tanto».

Entonces Natu le aconsejó que piense en ella y en su salud mental. «Él te genera inseguridad y te va aislando de las personas. Eso es una relación tóxica, estas son las red flags».