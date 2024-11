La potente confesión de Marcianeke en Palabra de Honor: «Había pensado en quitarme la vida»

Este lunes se estrenó un nuevo capítulo de Palabra de Honor, el que estuvo marcado por una fuerte confesión de Marcianeke, la que sin duda generó sorpresa entre todos.

Todo comenzó en medio de una actividad del reality de Canal 13, donde le preguntaron a Anaís Vilches, pareja del artista urbano, sobre la pérdida del embarazo que sufrió hace algunos meses. «Tenía un mes y medio, pero como nunca lo supe, lo perdí», afirmó.

Visiblemente emocionada, la joven agregó que «yo no sabía que podía tener hijos, cuando lo supe me entusiasmé porque los dos queríamos tenerlo, y fue fuerte cuando me dijeron que no lo iba a poder tener».

Por su parte, Marcianeke aseguró que «yo pensaba que no era fértil por mis problemas con las adicciones». Junto con lo que agregó: «Llamé a mi mamá para decirle y al cortar supe que lo había perdido».

La fuerte confesión de Marcianeke

Tras esto, es que el cantante señaló que esta vivencia lo llevó a un cambio de vida. «Esto me ayudó a aterrizar, me aburrí del mundo en el que estaba viviendo. En vez de llenarte, te vacía más de lo vacío que está uno. Cada vez me sentía más solo, me estaba convirtiendo en lo que no quería convertirme».

Pero lo que sin duda más llamó la atención, es la potente confesión que hizo en el reality de Canal 13. «Esto me salvó de una buena depresión, había pensado en quitarme la vida por lo que estaba pasando en mi carrera, más de una vez».

Por último, al hablar sobre la paternidad, Marcianeke afirmó que si tuviera un hijo «quiero decirle que no pruebe esto para no terminar como el papá. O si tiene una pareja que no ande de mujeriego, porque aunque conozcas muchas, te vas a acordar siempre de una, como me pasó a mí».

«Estoy tratando de dejar de lado mi autismo. Años me costó decirle ‘te amo’, porque yo no era atento, en cambio, ahora sí. Quiero marcar un ejemplo para todos los que creen que con varias es mejor que con una», cerró.