A seis años de su muerte: Leonor Varela recuerda a su hijo con emotivo mensaje

Durante el fin de semana, Leonor Varela emocionó a todos sus seguidores al compartir un emotivo recuerdo. Pues se cumplieron seis años desde la muerte de su hijo mayor Matteo, quien sufría la complicada enfermedad Leucodistrofia.

Resulta que a través de Instagram, la actriz nacional compartió una serie de fotos relacionadas con su retoño, a quien le dedicó un emotivo mensaje en un nuevo aniversario de su partida.

«Hoy 16 de Noviembre navegamos hacia las mismas coordenadas donde dejamos tus cenizas», comenzó escribiendo Leonor Varela en el posteo que recibió más de 82 mil me gusta.

Siguiendo por esta línea, la jurado de Got Talent Chile agregó: «6 años te tuve. 6 años que ya no estás aquí. Este punto de inflexión parece una injusticia, por lo mucho que te extraño y es pena gigante con la que he aprendido a convivir».

«Pero sé que esta unión no es pasajera, ni tan solo de esta dimensión. Vuela alto pajarito, picaflor de mi alma, estás vivo por siempre en nuestro corazón», agregó Leonor Varela sobre la partida de su pequeño.

La emotiva reflexión de Leonor Varela

En septiembre pasado, la intérprete nacional conversó con Martín Cárcamo en De tú a tú, donde se confesó sobre la conexión que tenía con Matteo.

«Yo siempre supe lo que él quería hacer y lo que era importante para él. Una mañana desperté a las 5 de la mañana y me dijo ‘Estoy cansado, mi cuerpo necesita descansar’. Y me dejó tres meses para preparar y aceptar su partida», afirmó Leonor Varela.

Siguiendo por esta línea, recordó que «yo estaba muy preparada y muy entera, sosteniéndolo hasta el final y prometiéndole que yo iba a estar bien, que no tenía que quedarse aquí por mí. Es una de las cosas más generosas que he hecho en mi vida».

«Se fue y lo sentía tan presente que no aullé como lobo, no sentía pena, lo veía corriendo por la playa, jugando, estaba en un estado de semiéxtasis. Su partida en casa fue como el parto en casa que no pude tener. Ahora todos los días me levanto y le digo ‘buenos días’. Es parte viva de mi vida», cerró.