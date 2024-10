«No puedo ni ir a comer tranquilo»: Julio César Rodríguez furia por rumores de nuevo romance

En el último tiempo, Julio César Rodríguez ha estado en el centro de la noticia, a raíz de los rumores de un supuesto romance con Faloon Larraguibel, tras ser vistos en un evento de perfumes, el cual ambos negaron rotundamente en varias ocasiones.

Frente a esto es que, en ‘Que te lo digo’, filtraron un nuevo video en el que supuestamente se ve al periodista con lentes oscuros, acompañando a una desconocida mujer en una fiesta electrónica, afirmando que incluso los vieron «a los besos».

Es en este contexto que, los panelistas del programa de Vía X, indicaron que, de acuerdo a sus fuentes, sería alguien bastante cercana a Julio César Rodríguez. Ni más ni menos que la cosmetóloga, Natu Paulina, su más reciente expareja.

A raíz de esto, es que Paula Escobar se comunicó por WhatsApp con el animador para preguntarle sin filtro si acaso «¿Volviste con Natu Pau?». Frente a lo cual, JC no dudó en responder «No. Paula, no he vuelto con nadie».

Pese a esto, la periodista de farándula le insistió, enfureciendo a Julio César Rodríguez, quien se descargó: «¡Déjenme salir tranquilo! Me inventan puros romances que después no son y no piden ni disculpas». Agregando que «no puedo ni ir a comer tranquilo».

Julio César Rodríguez y los rumores con Faloon Larraguibel

Hace algunos días, JC habló en su podcast, sobre los rumores de romance con Faloon Larraguibel. «Si vas a empezar a desmentir o corroborar lo que ponen los medios estás liquidado. Ese fin de semana salieron hartos videos míos con otras personas también».

«Es lo más natural en un lanzamiento de un perfume, es que uno huela perfumes. Eso era lo que pasó», continuó.

Por último, Julio César Rodríguez explicó que se encontraron en varios eventos, como el concierto de Ke Personajes «donde yo estaba haciendo la intro de La Junta, porque era el capítulo de él, pero la intro quedamos de hacerla en el Movistar Arena. Ella también andaba y ahí coincidimos. Conversamos y después cada uno con su equipo, coincidimos en la fiebre del Memo ahí nos tomaron fotos».