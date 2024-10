Al final no renunció: Revelan el grave motivo por el que Negro Piñera dejó Palabra de Honor

Durante la jornada de este miércoles se filtró que Miguel ‘Negro’ Piñera había renunciado a Palabra de Honor a tan solo un día de su ingreso al reality. Esto debido a que no le habían gustado las condiciones al estilo militar, ni sus compañeros.

Pero ahora, en ‘Que te lo digo’, aclararon su primera información, confirmando que al parecer no renunció. Si no que debió abandonar el encierro de manera no voluntaria, luego de sufrir un fuerte accidente durante las primeras horas.

¿Qué le pasó a Negro en Palabra de Honor?

Resulta que Luis Sandoval, quien lo había filtrado originalmente, contó ahora que Negro Piñera sufrió una fuerte caída de espaldas que requirió atención médica. «Protagonizó un grave accidente que terminó con su radical salida de Palabra de Honor. No solo eso, está actualmente con licencia médica. Es complicado».

Siguiendo por esta línea, aclaró que el participante de 69 años «está actualmente en cama (…) fue una caída bastante fea». Es más, el periodista de farándula aclaró que el accidente no ocurrió durante una competencia, sino que se cayó de imprevisto el primer día.

«Este accidente no fue en una competencia, este accidente fue fortuito. Él iba caminando cuando de repente, sin querer, tropieza, cae de espalda y da con todo su cuerpo en una parte que era muy complicado caer», afirmó Luis Sandoval en el programa de Vía X.

Tras la caída, debieron entrar paramédicos, los que deciden llevar al Negro Piñera a un centro asistencial. «El doctor examina a este famoso y dice ‘tú no puedes seguir encerrado, debes regresar a Chile con licencia médica, reposo absoluto y si el tiempo lo permite, tú puedes volver a este encierro'».

Por último, se debe recordar que Palabra de Honor comenzó a grabarse hace un par de semanas en Perú, a pesar de que todavía no tiene fecha de estreno. Aunque se espera que sea luego de la gran final de ¿Ganar o Servir?