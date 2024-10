¡Alto impacto! Cathy Barriga se suma a la venta de contenido para adultos

La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien está acusada de los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, impactó a los seguidores de sus redes sociales al anunciar que se sumará a Onfayer, una plataforma que vende contenido para adultos.

La exautoridad comunal mientras cumple arresto domiciliario, dio a conocer su nueva incursión en la venta de videos y fotos. «Encontrarás el lado más travieso de la ex Robotina y la ex chica Mekano en un espacio para seducir y sorprender», dijo por medio de sus redes sociales.

Sumado a ello, Cathy Barriga en su cuenta de Instagram reflexionó acerca de lo complicado que se le han hecho las últimas semanas. “Lo adverso me ha hecho más fuerte. En mi vida siempre he transformado energía. Soy resiliente (…) Ya pasé por el proceso de cuestionar lo injusto que estoy viviendo. Pero lo cierto es que la vida sigue”, expuso.

A lo que agregó: «Y mientras tanto, me ocupo y sigo construyéndome. Y sin duda, a pesar de lo doloroso de todo esto, soy una mujer más fuerte».

“Todo está en constante movimiento. Pero lo cierto es que cuando no tienes duda de la persona que eres, ya no importa lo que digan de ti. Porque en algún punto de esta historia, todo vuelve a su génesis y pone todo en su lugar”, continuó.

Lo que se sabe del arribo de Cathy Barriga a la plataforma de contenido para adultos, Onfayer

Sumado a ello, por medio de sus historias en Instagram, reveló el detrás de cámara en medio una sesión de fotos para la plataforma de contenido de adultos. “Yo me peino, me maquillo, prepare acá un mini set”, explicó.

Por su parte, desde Onfayer anunciaron la llegada de Cathy Barriga a la plataforma y mostraron un adelanto del contenido al que podrán acceder los suscriptores.

“Con su carisma y destacada trayectoria como ex chica Mekano, ex alcaldesa, ex participante de la Granja vip y su inolvidable interpretación del querido personaje de Robotina, Cathy traerá una nueva dimensión de creatividad y autenticidad a todos nuestros usuarios”, expusieron desde la plataforma.

En cuanto al valor que tendrán que pagar los usuarios para suscribirse a la cuenta de la ex alcaldesa de Maipú, este tendrá un precio de 25 dólares mensuales.