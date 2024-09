Yamila Reyna sorprende con inesperada confesión: «Me he desilusionado mucho de la televisión»

En mayo pasado, Yamila Reyna salió de TVN luego de estar por varios meses sin ningún proyecto fijo en el canal. Desde ese momento que la actriz no ha vuelto a la televisión, enfocando sus proyectos en redes sociales, con un programa de entrevistas en YouTube.

Junto con esto, recientemente, la argentina participó en el espacio online de Rodrigo Villegas ‘Una noche redonda’, donde se confesó sobre su carrera en televisión, y cómo han sido los vínculos que formó en esos años.

Resulta que el comediante le consultó: «¿Tú crees que existe una amistad verdadera entre la gente que trabaja en la tele?» Frente a lo cual Yamila Reyna no dudó en contestar con toda sinceridad.

La confesión de Yamila Reyna sobre la televisión

«Desde mi experiencia, creo que hay algunos que sí, pero gente con la que puedes generar una amistad fuera del trabajo, son muy pocas excepciones. Y siento que son los que vienen bien de abajo, pero ya los que vienen de un lugar más cómodo o les pega el éxito muy en grande, se vuelven muy calculadores», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Yamila Reyna señaló que «yo me he desilusionado mucho de la televisión, de gente que consideré que era amiga, con la que yo podía contar y que después que terminaste un proyecto nunca más».

«Vos decís, ‘pero cómo, estuvimos compartiendo todo este tiempo, hablamos de la vida, conocí tu vida, tu casa… ¿Y después nada?’», continuó el ex rostro del Buenos Días a Todos. Tras lo que Rodrigo Villegas indicó: «¿Quién fue la que te desilusionó?».

«No es una persona, me ha pasado con varias personas. No sé, en la Argentina tenemos una cosa: la palabra amistad se toma en serio, es como la familia, se respeta. Por eso cuando me han juzgado, como que soy una mala amiga, me pega muy fuerte. Si vos me abrís la puerta de tu casa, para mí es un valor único, entonces yo considero que eso es una amistad», cerró Yamila Reyna.