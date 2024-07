Yamila Reyna anuncia nuevo proyecto a semanas de su salida de TVN: «Parte una nueva aventura en mi vida»

A fines de mayo, Yamila Reyna estuvo en el centro de la noticia, luego de que se diera a conocer que había llegado a un acuerdo para su salida de TVN, esto a partir de que la argentina llevaba un buen tiempo sin ningún proyecto concreto.

En ese momento, la comunicadora señaló a través de su cuenta de Instagram que «me voy con la pena que significa que dejar un canal tan hermoso, porque TVN es una gran familia. Eso es lo que más voy a extrañar, y lo más lindo es que me llevé el cariño de muchos compañeros».

Tras esto, Yamila Reyna estuvo invitada a Podemos Hablar, donde se refirió a su salida de TVN. «El proyecto en el cual yo iba a estar, que era el próximo prime del canal, no se iba a realizar por ahora… y yo estaba con la necesidad de hacer mis proyectos, de hacer lo mío. No podía avanzar en nada porque yo me debía al canal. Llegamos a un acuerdo y me fui».

«Hoy por primera vez después de mucho tiempo, siento que lo tengo todo. Volví a mi carril de lo que sé hacer, que es el humor. Voy a poder sacar proyectos propios que no había podido hacer por falta de tiempo, y creo que eso me tiene muy contenta también», cerró.

Es en este contexto que, durante la jornada del domingo, Yamila Reyna sorprendió al anunciar cuál es el proyecto en el que ha estado trabajando y que finalmente podrá ver la luz.

El nuevo proyecto de Yamila Reyna

«Mañana parte una nueva aventura en mi vida y ¡espero que en la de ustedes también! ‘#HaciendoMatch’. Mi primer videopodcast, una idea que venía hace tiempo con ganas de hacer, ¡mañana sabrán un poco más!», comenzó contando a través de Instagram.

Siguiendo por esta línea, señaló que «solo puedo decirles que estoy nerviosa, ansiosa y hasta con ganas de llorar, porque si supieran todo el trabajo y el amor que le pusimos ¡Uf! ¡Así que deseo con el alma que lo disfruten y lo arropen junto a mí! ¡Mañana 12am lanzamos el comienzo de este nuevo sueño!».