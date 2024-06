Naya Fácil sorprende con el secreto para su éxito: «Nunca he tomado clases ni nada»

No cabe duda que Naya Fácil es una de las influencers más populares en nuestro país, superando los dos millones de seguidores en su cuenta principal de Instagram, quienes están más que atentos a todo lo que publica de su día a día.

Es en este contexto que, la chiquilla ha ganado popularidad gracias a su acomodado estilo de vida. Pues con el tiempo ha logrado conseguir una fortuna, la que le ha permitido comprarse su casa propia, auto e incluso departamentos que rifó entre sus «facilines».

Por lo mismo, que son muchos los que se preguntan cómo es que ahora se da una gran cantidad de lujos, como un viaje por un mes por toda Europa. Es en este contexto que, recientemente la propia Naya Fácil reveló cuál es su secreto.

¿Cuál es el secreto de Naya Fácil para conseguir su fortuna?

Resulta que durante una sección de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram, la joven reveló que su dinero no llegó solo gracias a su trabajo en redes sociales, sino que por el ahorro, un hábito que tiene desde muy joven.

«He ahorrado desde muy pequeña. Creo que es una de las cosas que más me ha servido en la vida y lo entendí desde pequeña», comenzó relatando la influencer.

Por otro lado, Naya Fácil agregó que también es muy importante la gestión eficiente de sus gastos. Pues de acuerdo a lo que explicó, prefiere no gastar en joyería cara o productos de marcas de lujo. «Hay que saber administrar el ahorro. Creo que eso me ha ayudado bastante. La verdad, nunca he tomado clases ni nada por el estilo, es algo que aprendí en la vida».

«Pero ojo, no se trata de ser tacaña… Sé darme mis gustos, sé darme mis lujos, cositas que me gustan, como salir a comer afuera, irme de viaje, pero sé cuándo hacerlo y sé cómo hacerlo. Destino cada luquita para cada cosita y eso, así he tenido mis casas, mis departamentos, mis autos» cerró.