Naya Fácil sorprende con costoso «detalle» para su pinche en su cumpleaños

Por estos días, Naya Fácil anda más que enamorada de su pinche, Sergio Narchi. Así es como lo ha demostrado en las últimas horas, celebrando de lo lindo el cumpleaños del chiquillo, al que sorprendió a partir de la medianoche.

Resulta que el ingeniero comercial cumplió 30 años este martes, los que esperó junto a la embajadora del Festival de Viña, quien le dedicó unas románticas palabras en su día.

«Feliz cumpleaños Sergio, estoy feliz de conocer. Eres una linda persona, que me aporta muchas cosas positivas y espero estar en tu vida mucho tiempito más. Sé que se vienen cosas muchas lindas para ti en tus 30 años. Te quiero mucho», escribió Naya Fácil.

El costoso regalo que le dio Naya Fácil a su amorcito

Es en este contexto que, para comenzar con las celebraciones, la influencer los sorprendió con un llamativo regalo: Un colgante marca Swarovski con forma de trébol negro. El que tiene un valor de cerca de 200 mil pesos.

«Miren lo que me acaba de regalar la Naya, se pasó. Y espérense, que dijo que era un detalle. Me escuchó yo le dije esa talla soy. Ella me escuchó… lo máximo», contó Sergio Narchi en sus historias de Instagram mientras mostraba el regalo.

Tras esto, es que Naya Fácil intervino y comentó que este no era el único regalo que le esperaba durante esta jornada. «Ese es un detalle porque mañana se viene el regalo real. Así que estén atentos…».

Y tal como se podía esperar, durante horas de la mañana, la chiquilla volvió a sorprender a su amorcito con un desayuno a la cama, además de algunas pistas sobre el verdadero regalo que le hará ya llegada la tarde. «Para el treintañero, en su primer día con 30 años».