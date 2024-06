«Me dice algo bien heavy»: Famoso cantante chileno dio a conocer coqueto momento que vivió con Jennifer López

Este sábado se va a estrenar un nuevo episodio de La Divina Comida. Vale señalar que en esta instancia uno de los invitados fue DJ Méndez, quien reveló una llamativa situación que vivió con Jennifer López.

En este contexto, el cantante confesó que JLO le lanzó un inesperado piropo que lo habría dejado más que sorprendido y nervioso.

DJ Méndez revela el inesperado piropo que recibió de JLO

DJ Méndez relató que esta experiencia con JLO ocurrió en una fiesta en Suecia. «La tenía, así como te tengo a ti al lado, en una mesa, en una fiesta de lanzamiento de su disco en Suecia. Estoy hablando hace muchos años atrás», reveló.

Además, el cantante señaló: «Me toca estar sentado ahí, y ella me dice algo bien heavy, directo: ‘Oye, tienes linda sonrisa y tienes lindos los ojos’, y yo me derretí, no me salía nada».

En este contexto, Carola Soto indicó: «No te imagino así tan tímido, Leo».

«No, pero estamos hablando de Jennifer López, que a pesar de que es chiquitita, pero es muy simpática, es muy bonita», respondió DJ Méndez.

Además, el cantante mencionó bromeando: «Mira, tenía la fiesta, tenía la música, tenía todo el ambiente y no aproveché esa oportunidad. Podríamos haber tenido unos Jennifer López chiquititos, unos Leitos López, Dios mío…»

Además, en este episodio, Leo Méndez también reveló que está grabando un nuevo docurreality.

Es importante señalar que este capítulo de La Divina Comida se emitirá este sábado 22 de junio por las pantallas de Chilevisión.

Esta instancia contará con diversos personajes que probablemente generarán varias risas entre los televidentes.

Además de DJ Méndez, estuvieron presentes la senadora Paulina Vodanovic, el veterinario y dueño del zoológico Buin Zoo Ignacio Idalsoaga y la conocida cantante chilena carolina Soto. De este modo, se juntaron figuras de diferentes áreas.