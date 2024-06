«Si yo la tuviera en frente…»: Daniela Colett sorprende tras aclarar su relación con Daniela Aránguiz

Durante su participación en ¿Ganar o Servir?, Daniela Colett y Luis Mateucci se han consolidado como una bonita pareja dentro del reality de Canal 13. Vale señalar que poco antes de entrar, el argentino tenía una relación con Daniela Aránguiz, con quien compartía gran parte del tiempo en Tierra Brava. En este sentido, recientemente la modelo brasileña conversó con La Cuarta y aclaró cuál es la relación que tiene con la exchica Mekano. Además, la exesposa de Eduardo Vargas señaló que «cuando entré al reality, no pensé que podía fijarme en alguien, pero poco a poco se fue dando una conexión especial con Luis Mateucci».

Daniela Colett y su relación con Daniela Aránguiz Se ha comentado mucho que Daniela Colett y Daniela Aránguiz eran amigas. Frente a esto, la brasileña ha recibido diversas críticas por la relación que tiene con Luis Mateucci. En este sentido, recientemente la argentina confesó: «Él siempre me ha dicho que está soltero y eso es primordial para mí«.

«Si él me hubiese dicho que estaba en algo aún con Daniela, yo no me habría metido en el medio, pero Luis me insistió en su soltería y que entre ellos ya no hay nada», agregó la exesposa de Eduardo Vargas.

Además, la chiquilla aclaró su vínculo con Daniela Aránguiz y señaló: «No somos amigas, solo nos conocemos, porque nuestras ex parejas jugaban juntos, pero no tenemos mayor vínculo. De hecho, le mandé unos mensajes a ella por Instagram y luego tomó y compartió los pantallazos con otras personas y eso no me gustó. Me fue desleal, así que yo no le debo ningún tipo de lealtad a ella».

En este contexto, Daniela Colett agregó: «Si yo la tuviera en frente, sería sincera con ella y le diría a Daniela Aránguiz que yo no decidí enamorarme de Luis, que es algo que pasó simplemente. Uno no elige quién le gusta o de quién se enamora, y a mí me pasó esto y estamos viendo para dónde vamos».