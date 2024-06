«Si hay algo de lo que me arrepiento…»: Arturo Longton reacciona a la relación entre Shirley Arica y Uriel Romero

Recientemente, Arturo Longton sacó la voz con respecto al supuesto romance entre Shirley Arica y Uriel Romero, también conocido como El Futuro Fuera de Órbita.

Vale señalar que durante el fin de semana, la modelo peruana y el popular cantante urbano compartieron diversos registros a los besos en sus redes sociales.

Arturo Longton reacciona al romance de Shirley Arica y Uriel Romero

Frente a la relación que habría iniciado Shirley Arica con El Futuro Fuera de Órbita, Arturo Longton fue claro.

«Dejen de enviarme material de ustedes saben quién, porque en verdad no me puede importar menos», indicó.

Además, Arturo Logton expresó: «Y si hay algo de lo que me arrepiento es de eso. Entonces, no pierdan su tiempo mandándome cosas que no me importan».

Por otro lado, con respecto al momento que vive, el popular chico reality señaló: «Estoy bien, volví a entrenar. Estoy comiendo sano, retomando mi vida y estoy feliz, como una perdiz».

Es importante señalar que hace algunos días, Shirley Arica había compartido fuertes críticas en contra de Arturo Longton mediante sus redes sociales.

«¡¿Y que Arturo ‘se dio cuenta’?! ¡Ay, por favor! 45 años y no es lo suficiente hombre en asumir sus acciones, que no sabe ni lo que quiere a su edad y ahora la pega de víctima», espresó. Además, aclaró: «Él fue quien puso fin».

Incluso, Shirley Arica expresó: «Mira, justo hoy me di cuenta que mi celular tiene backup (respaldo)… por si les quedan dudas, puedo ayudar a resolverlas».

Por otro lado, según informó Publimetro, Arturo Longton podría llegar a Canal 13.

De acuerdo al medio nombrado, el chico reality participó de las grabaciones de un piloto para el próximo programa de farándula que prepara la señal del angelito.

Si bien, esto se habría tratado de una prueba, según Publimetro, testigos aseguraron que el episodio fluyó de gran manera.