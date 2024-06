Además, agregó que: «yo dije ‘me la agarraría’, quiere decir que me la agarraría, no estoy diciendo que me la he agarrado. No he confirmado, no he dicho que me la agarraría».

Asimismo, se refirió a su relación con Daniela y comentó que «todo empezó con la tontería de que estos terminaron , todo el rollo y al final con la tontería del juego nos hemos conocido más y al final nos llevamos súper bien», dijo.