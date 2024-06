Daniela Aránguiz cuenta la firme tras rumores de romance con Fabio Agostini: «Yo no tengo nada que esconder»

Durante el fin de semana, Daniela Aránguiz estuvo en el centro de la noticia farandulera, luego de que en sus historias de Instagram subiera un video llegando a la casa de Fabio Agostini con dos botellas de vino, mientras el chiquillo solo tenía una toalla en la cintura.

Como era de esperar, esto desató una serie de rumores sobre un posible romance, en especial luego de que el español contara en ¿Ganar o Servir?, que tenía interés en invitarla a salir cuando saliera del reality, e incluso confesó que «ya me la agarré».

Es en medio de todo esto que, durante la jornada de este lunes, Daniela Aránguiz compartió una serie de stories, donde contó la firme si efectivamente existe algo con Fabio Agostini.

La aclaración de Daniela Aránguiz sobre su romance con Fabio Agostini

«El fin de semana leí todos los portales, y es heavy que se me involucre sentimentalmente con alguien o que se afirme casi un romance. Todas las mujeres podemos tener amigos, soy una mujer soltera y no tengo que darle explicaciones a nadie», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Daniela Aránguiz agregó que «además Fabio es muy amigo mío, y no tiene nada de malo, normalicemos tener amigos, no puede ser que cada vez que me vean bailando o tomándome una copa de vino con alguien ya se me involucre sentimentalmente».

«Con Fabio no ha pasado nada. Fui para su casa e hicimos un live, al ratito llegó la Pamela Díaz, nos quedamos hasta como a las 1:30 de la mañana, muertos de la risa y capuchando. Ya no los había visto desde que salimos del reality, lo pasé increíble», continuó.

De todas formas, para cerrar no descartó que a futuro haya un romance con el ganador de Tierra Brava. «Créame que si pasa algo sentimentalmente o más allá, les voy a contar porque yo no tengo nada que esconder, normalicemos un coqueteo loco, pero ni siquiera nos hemos dado un beso».